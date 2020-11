Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (17.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Am Ende sei es gestern eine runde Sache gewesen. Nach einer starken Vorwoche sei die Aktie der Commerzbank weiter gestiegen und habe die Marke von fünf Euro geknackt. Rückenwind habe mit positiven Studiendaten von Moderna ein Unternehmen gegeben, dass nach BioNTech den zweiten aussichtsreichen Corona-Impfstoff in der Pipeline habe. Für die Commerzbank scheine die Rally damit weiterzugehen.Die Aktie habe gestern den Corona-Abwärtstrend vom Februar bei 4,93 Euro auf Schlusskursbasis klar überwinden können. Nun gelte es, das Niveau zu halten. Denn charttechnisch sei das ein sehr starkes Kaufsignal. Mit der Unterstützung um 4,80 Euro in der Hinterhand stünden nun die Widerstände bei 5,36 und 5,50 Euro an. Bei 5,30 Euro liege zudem der seit 2017 bestehende Abwärtstrend. Werde dieser nach oben verlassen, wäre das ein weiteres massives Kaufsignal.Das Übernahme-Karussell in der Eurozone drehe sich, mit BBVA und Banco Sabadell gebe es seit gestern zwei weitere EU-Banken, die eine Fusion planen würden. Die Commerzbank könnte im kommenden Jahr ebenfalls ins Visier eines Konkurrenten geraten, sofern der Konzernumbau nicht glaubhaft im Frühjahr starte. Für Aktionäre sollten beide Szenarien höhere Kurse bedeuten.Der Bruch des Abwärtstrends sei ein klares Kaufsignal. Investierte Anleger können nachlegen, alle anderen steigen ein und beachten den Stopp bei 3,30 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Eine Konsolidierung scheine trotz des starken Anstiegs derzeit mit den positiven News von Moderna aktuell kein Thema zu sein. (Analyse vom 17.11.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: