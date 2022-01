Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot 2022 von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (24.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Schock für Commerzbank-Aktionäre am Freitagabend: Millionen-Rückstellungen der polnischen Tochter mBank würden das Jahresergebnis 2021 der Mutter belasten. Die schwarze Null solle indes nicht in Gefahr sein, die zusätzlichen Rückstellungen sollten die Aktie nur kurzfristig belasten. 2022 dürfte sich die Entwicklung bei der mBank zudem umkehren.Die mBank versuche sich mit Kunden, die vor Jahren Hypothekenkredite in Schweizer Franken aufgenommen hätten, außergerichtlich zu einigen. Denn das Wechselkursrisiko bei dem Währungspaar sei gegen die Darlehensnehmer gelaufen, viele würden nun klagen. Dafür brauche die mBank aber mehr Geld, umgerechnet 436 Millionen Euro stelle die polnische Tochter zusätzlich zurück, um diese Summe werde das operative Ergebnis der Commerzbank geringer ausfallen.Darüber habe "Der Aktionär" bereits am Freitagabend berichtet, die Aktie habe im nachbörslichen Handel rund drei Prozent verloren. Auch zum Wochenauftakt dürfte es heute weiter nach unten gehen, denn der Markt sei von der Meldung überrascht worden. Allerdings gehe der Konzern nun gestärkt in das neue Geschäftsjahr, denn die Risiken aus Polen würden nun sinken. Insgesamt habe die mBank mittlerweile rund 900 Millionen Euro für das Rechtsrisiko Franken-Kredite zurückgelegt.Der Gewinn der Commerzbank dürfte 2021 nun auch geringer ausfallen, als zuletzt noch erwartet. Analysten seien bisher von einem operativen Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro und unter dem Strich 163 Millionen Euro Gewinn ausgegangen. Dass es dennoch einen Gewinn gebe, daran habe das Management in der Pressemitteilung vom Freitagabend aber keine Zweifel gelassen: "Die Commerzbank erwartet dennoch ein positives Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2021", habe es dazu geheißen.Gelinge es der Commerzbank - wie vom Management in Aussicht gestellt - trotz einer erneuten Einmalbelastung einen positiven Jahresabschluss zu präsentieren, dann wäre das ein Zeichen der Stärke. Denn normalerweise habe die mBank einen nicht unerheblichen Ergebnisbeitrag geliefert, außerdem befinde sich die Commerzbank erst seit einem Jahr in der Sanierung."Der Aktionär" hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass es bei der Commerzbank-Aktie volatil bleiben dürfte. Investierte lassen sich davon aber nicht abschrecken und bleiben an Bord, so Fabian Strebin. Der Stopp liege unverändert bei 5,80 Euro. (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.