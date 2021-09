Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank verstärke sich offenbar mit externen Spitzen-Manager: Der Aufsichtsrat des Geldhauses berate laut "Handelsblatt" aktuell über die Bestellung von zwei neuen Vorständen. Dafür werde der IT-Chef ausgetauscht, und im Retail-Bereich solle sich der aktuell zuständige Vorstand wieder in seinen angestammten Bereich zurückziehen.Konkret solle Thomas Schaufler, der derzeit noch bei der österreichischen Erste Group unter Vertrag stehe, das Privatkunden-Geschäft leiten, habe das "Handelsblatt" gemeldet und berufe sich dabei mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Schaufler übernehme damit das Zepter von Personal-Vorständin Sabine Schmittroth, die sich temporär auch um den Retail-Bereich gekümmert habe.Und auch in der krisengeschüttelten IT-Sparte zeichne sich ein Neu-Anfang ab. Hier solle Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, der zuvor bei der Beratungsgesellschaft Roland Berger aktiv gewesen sei, neuer IT-Boss werden - als Nachfolger von Jörg Hessenmüller. Die formelle Bestätigung für beide Personalien seitens der Commerzbank stehe allerdings noch aus.Hessenmüller habe im Grunde ein wichtiges IT-Projekt in den Sand gesetzt - konkret sei die Auslagerung der Wertpapier-Abwicklung an die HSBC gescheitert. Die Commerzbank habe deshalb eine Sonderabschreibung in Höhe von 200 Millionen Euro vornehmen müssen. Und als wäre das nicht genug, habe der IT-Chef dann noch die Chuzpe gehabt, das Ausmaß seines Scheiterns erst kurz nach der Vertragsverlängerung Mitte Juni zu offenbaren.Die Personal-Rochade scheine den Anlegern mit Blick auf das heutige Minus nicht zu gefallen. Die Aktie falle zudem unter die 50-Tage-Linie bei 5,41 Euro.Etwaige Neu-Einsteiger sollten daher besser abwarten. Wer bereits investiert ist, bleibt weiter dabei und beachtet unbedingt den Stopp bei 4,80 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.