WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (03.06.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktien der deutschen Großbanken würden zu Wochenbeginn ihre Talfahrt fortsetzen. Mitschuld an den anhaltenden Kursverlusten der Banken sei v.a. der durchwachsene Gesamtmarkt. Speziell bei den Banken werfe aber auch der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag (6. April) seine Schatten voraus. Beobachter würden damit rechnen, dass die Währungshüter an ihrem bisherigen Fahrplan festhalten und den Leitzins mindestens bis zum Jahresende unverändert lassen würden - womöglich auch darüber hinaus. Zudem habe sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe nur geringfügig von ihrem Rekordtief bei -0,221% vom vergangenen Freitag lösen können und verharre auf niedrigem Niveau. All das laste auf dem europäischen Bankensektor. Der Branchenindex STOXX Europe 600 Banks verliere am Montag rund 1,1%.Die Commerzbank-Aktie habe seit Mitte April rund 25% abgegeben und somit einen guten Teil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne seit Jahresanfang. Hier drohe mittlerweile der Rückfall auf das Mehrjahrestief von Ende 2018 bei 5,50 Euro. Ehe es soweit komme, sollten investierte Anleger allerdings im Bereich von 6 Euro die Notbremse ziehen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,226 EUR -1,21% (03.06.2019, 16:57)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,23 EUR -0,46% (03.06.2019, 17:07)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001