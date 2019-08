Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (14.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Wirtschaft in Deutschland habe sich merklich abgekühlt: Das BIP sei von April bis Juli um 0,1% geschrumpft, was hauptsächlich an der schwächelnden Industrie liege. Auf den Banken laste das schwer. Weiterer Gegenwind sollte von der Geldpolitik kommen.Die Deutsche Bank-Aktie gebe ein Trauerspiel ab: Seit vergangener Woche habe das Papier zweistellig verloren. Die schwache globale Nachfrage in der Folge des Handelsstreites zwischen den USA und China fordere ihren Tribut. Zwar hätten die USA einen Teil der neuesten Zölle gestern auf Dezember verschoben, aber das helfe den Banken heute auch nicht.Auch im kommenden Jahr solle die Flaute aufgrund des Handelskonfliktes anhalten. Die Commerzbank, traditionell stark im Geschäft mit der Industrie und dem Mittelstand, treffe es besonders schwer. Denn die Konjunkturabkühlung führe zu mehr Firmenpleiten und damit zu steigenden Kreditausfällen. Die Commerzbank habe im vergangenen Quartal bereits die Risikovorsorge um 100 Mio. auf 256 Mio. Euro erhöhen müssen. Das drücke auf den Gewinn und in den kommenden Quartalen dürfte der Wert steil ansteigen. Erst recht, wenn Deutschland in eine Rezession stürze.Ungemach drohe auch an der Zinsfront: Experten würden erwarten, dass die EZB im September die Zinsen auf Notenbankeinlagen der Banken von -0,4 auf -0,5 senke. Alleine im ersten Jahr würde das bei der Commerzbank zu Belastungen von 50 Mio. Euro führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,915 EUR -3,10% (14.08.2019, 11:25)