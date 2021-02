Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,228 EUR +1,91% (15.02.2021, 08:40)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,12 EUR +0,23% (12.02.2021, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (15.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus mache sich nach Jahren des Zauderns an einen grundlegenden Umbau. Kernstück der Sanierung sei die Streichung von netto 7.500 Stellen und die Schließung fast der Hälfte aller deutschen Filialen. Neue Details von Ende letzter Woche dazu würden aber aufhorchen lassen.Von 1.000 Niederlassungen, die die Commerzbank 2019 betrieben habe, seien im Rahmen der Corona-Krise 200 geschlossen worden und würden nie wieder öffnen. Die neue Strategie von CEO Manfred Knof sehe vor, bis spätestens 2024 weitere 350 zu schließen. Die Privatkunden-Vorständin Sabine Schmittroth habe jedoch beim Kapitalmarkttag letzte Woche gesagt: "Über 2022 hinaus ist diese Zahl nicht in Stein gemeißelt". Die Commerzbank werde die Zahl der Niederlassungen permanent überprüfen und dabei auch einfließen lassen, wie viele Kunden dem Institut wegen Filialschließungen den Rücken kehren würden. "In diesem Sinne würde ich nicht ausschließen, dass wir nach 2022 auf eine noch geringere Zahl kommen."Tatsächlich würden seit Ausbruch der Corona-Krise Anfang 2020 immer mehr Kunden die digitalen Kanäle der Bank nutzen. Deshalb müsse sich erst noch zeigen, ob der Kahlschlag bei den Filialen wirklich mit größeren Umsatzeinbußen einhergehe. Sparen werde die Commerzbank auch bei der variablen Vergütung der Mitarbeiter. 2019 habe diese noch konzernweit bei 198 Mio. Euro gelegen. Nach einem Verlust von annähernd 3 Mrd. Euro im vergangenen Jahr solle sie nun allerdings auf 98 Mio. Euro sinken. Das habe CEO Knof in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" gesagt.Nach dem Absturz Ende letzter Woche habe die Commerzbank-Aktie einiges an Boden gutzumachen. Zum Wochenstart könne der Wert leicht zulegen, der nächste wichtige Widerstand komme aber erst bei 5,55 Euro in den Fokus. Als Unterstützung fungieret die 5-Euro-Marke. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, für alle anderen dränge sich kein Neueinstieg auf, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: