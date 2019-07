XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (12.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe am Donnerstag einen Nachfolger für den scheidenden Firmenkundenvorstand Michael Reuther vorgestellt. Ab 1. Januar werde Roland Boekhout, bis 2017 Vorstandschef von ING-DiBa Deutschland und derzeit Mitglied des Management Board Banking der ING Group in den Niederlanden, die Sparte leiten.Nach der "vertraglich üblichen Abkühlungsperiode", wie es in einer Mitteilung der Commerzbank heiße, warte auf Boekhout keine leichte Aufgabe in Frankfurt: Das Firmenkundengeschäft der Commerzbank sei zuletzt unter Druck geraten. Der Vorsteuergewinn der Sparte sei 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 614 Millionen Euro eingebrochen.Einer der Gründe für diese Entwicklung sei der große Konkurrenzdruck im Geschäft mit großen Firmenkunden. Dieser werde in naher Zukunft voraussichtlich noch weiter steigen, denn im Zuge ihrer Restrukturierung wolle sich künftig auch die Deutsche Bank noch stärker in diesem Bereich positionieren.Mit Roland Boekhout verpflichte die Commerzbank aber einen erfahrenen Bank-Manager, der auch mit der deutschen Bankenszene sehr gut vertraut sei: Von 2010 bis 2017 sei er Vorstandsvorsitzender der ING-DiBa Deutschland gewesen, die heute unter dem Namen ING Deutschland firmiere. Anschließend sei er in die Führung des Mutterkonzerns ING gewechselt. Medienberichten zufolge werde der Niederländer in Branchenkreisen sogar bereits als potenzieller Nachfolger für CoBa-Vorstandschef Martin Zielke gehandelt.Die Commerzbank-Aktie könne am Freitagmorgen zunächst an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und zähle mit einem Plus von gut 1,5 Prozent zu den Spitzenreitern im MDAX.Angesichts der deutlichen Kursverluste in den vergangenen Wochen und strukturellen Herausforderungen im operativen Geschäft hält sich "Der Aktionär" aber weiterhin zurück. Die Commerzbank-Aktie sollte man beobachten,so Nikolas Kessler. (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: