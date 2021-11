Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.(08.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Zahlen der Commerzbank zum dritten Quartal lägen vor, aber zumindest bei den Experten habe sich das Stimmungsbild für die Aktie dadurch nicht geändert. Denn bei den konkreten Empfehlungen gebe es wenig Bewegung. Ein genauerer Blick auf das Verhalten der Analysten in den letzten Monaten sei aber aufschlussreich. 16 der insgesamt 27 Experten, die laut Bloomberg die Commerzbank-Aktie covern würden, würden zum Halten raten. Sieben würden nun zugreifen und die anderen vier verkaufen. Insgesamt habe sich - was die reinen Empfehlungen angehe - somit wenig geändert in den letzten Wochen. Das durchschnittliche Kursziel liege allerdings nun bei 6,87 Euro auf Sicht von zwölf Monaten.Das Kursziel habe sich damit nach Zahlen merklich erhöht, denn noch vor rund einer Woche habe es bei etwa 6,25 Euro verharrt. Die Experten seien also von den positiven Zahlen scheinbar überrascht worden und würden nun vielfach ihre Ziele nachziehen. Das deute darauf hin, dass die Analysten im Schnitt das Potenzial der Commerzbank immer noch zu skeptisch gesehen werde. Gut möglich, dass nun nach den Zahlen noch mehrere Experten ihre Meinung ändern würden. Sicher sei der Umbau noch lange kein Erfolg, aber wichtige Weichen seien gestellt worden. Die Aktie dürfte weiterhin vom Szenario einer höheren Inflation und der Sektorrotation profitieren.Es bleibe dabei: Die Commerzbank-Aktie sei nichts für schwache Nerven, allerdings sei der derzeitige Sanierungsplan seit Jahren der ehrlichste. Das Management um CEO Manfred Knof habe den Anfang geschafft und sei nun auf Kurs die weiteren Umbauschritte anzugehen. Beim Gesamtjahresergebnis könnte das Finanzinstitut zudem positiv überraschen.Derzeit komme die Verlaufslinie bei 6,85 Euro in den Fokus. Gelinge der Ausbruch, dann würde die nächste Marke von Relevanz bei etwa 7 Euro liegen. Spekulativ orientierte Anleger könnten weiter den Einstieg wagen, der Stopp verbleibe bei 5 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR