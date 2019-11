Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (01.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Um den großangelegten Konzernumbau zu finanzieren, wolle die Commerzbank ihre Mehrheitsbeteiligung an der polnischen mBank verkaufen. Die Interessenten stünden Schlange, doch es gebe ein kostspieliges Problem. Fraglich sei weiterhin der Umgang mit dem milliardenschweren Kreditportfolio in Schweizer Franken. Alleine bei der mBank würden sich die Franken-Darlehen auf umgerechnet rund 3,4 Mrd. Euro belaufen.Der Grund: Wegen der niedrigen Zinsen in der Schweiz hätten viele polnische Hausbauer einst Kredite in Schweizer Franken aufgenommen. Als der polnische Zloty gegenüber dem Franken deutlich abgewertet habe, sei es für die Kreditnehmer unerwartet teuer geworden. Ihnen habe der Europäische Gerichtshof (EuGH) nun Anfang Oktober den Rücken gestärkt und entschieden, dass die Kreditnehmer eine Umrechnung in die Landeswährung verlangen könnten. Im Einzelfall könnten polnische Gerichte zudem die Kreditverträge wegen missbräuchlicher Klauseln für ungültig erklären. Seitdem würden immer mehr Kreditnehmer klagen. Der geplante Verkauf ihrer rund 69%-igen mBank-Beteiligung könnte sich für die Commerzbank dadurch in die Länge ziehen. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise berichtet, würde das Frankfurter Geldhaus das umstrittene Kreditportfolio am liebsten mit verkaufen. Gehe es nach der polnischen Aufsichtsbehörde KNF, müsse die Commerzbank das Portfolio aber auch bei Verkauf der mBank-Beteiligung behalten. Auch auf dieses Szenario sei man bei der Commerzbank vorbereitet, heiße es in dem Artikel.Während die Commerzbank die mBank verkaufen wolle, würde sie die Online-Tochter comdirect bank gerne komplett integrieren. Aber auch dabei stocke es: Kurz nach Veröffentlichung des offiziellen Übernahmeangebots in dieser Woche habe Großaktionär Petrus dieses bereits abgelehnt.Die Commerzbank habe bei ihrem Umbau noch einen steinigen Weg vor sich. Gleichzeitig seien die Aussichten selbst im Erfolgsfall mager. "Der Aktionär" rate daher weiterhin vom Einstieg bei der Commerzbank ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.201)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,421 EUR +1,08% (01.11.2019, 14:40)