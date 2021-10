Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,025 EUR +0,63% (07.10.2021, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,969 EUR +1,91% (07.10.2021, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (07.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Monaten mauer Kursentwicklung scheine bei den Aktien der Commerzbank nun der Knoten geplatzt zu sein. Gestern hätten die Titel mit einem Plus von fast zwei Prozent den Branchenindex Euro Stoxx Banks angeführt, während fast alle Indexmitglieder im Minus notiert hätten. Positiv habe sich auch ein Analystenkommentar ausgewirkt. Die Experten würden immer mehr auf den Zug steigender Zinsen aufspringen, was weiteren Rückenwind für die Aktie bringen dürfte.Die Angst steigender Zinsen habe gestern an den Märkten für einen Abverkauf gesorgt. Gerade Banktitel, die im klassischen Kreditgeschäft engagiert seien, sollten aber von dieser Entwicklung profitieren. So sei es auch kein Wunder, dass die Commerzbank-Aktien Relative Stärke gezeigt hätten. Erhöhe die EZB die Zinsen um ein Prozent, dann sollte das Institut im ersten Jahr mehrere hundert Millionen Euro mehr einnehmen.Auch immer mehr Experten würden auf diesen Gewinntreiber hinweisen: Analyst Tobias Lukesch von der Investmentbank Kepler Cheuvreux habe das Kursziel für die Commerzbank-Papiere von 6,90 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Er habe den Anlegern in einer aktuellen Studie eine Kursverdopplung in Aussicht gestellt. Drei Säulen würden seine optimistische Einschätzung: Umstrukturierungspotenzial, Zinspotenzial und Privatisierung stützen.Neben dem Zinspotenzial spiele natürlich die Sanierung eine große Rolle für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Zuletzt habe es hier wenig zu vermelden gegeben, mit der Präsentation der Q3-Zahlen am 4. November sollten Anleger aber neue Details erfahren. Das Ziel sei eine deutliche Reduzierung der Kosten.Mit Material von dpa-AFX.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.