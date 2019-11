Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (21.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Geldhaus sehe sich schon länger großen Problemen gegenüber. Im Jahr 2012 sei damals noch unter CEO Martin Blessing die erste Kampagne zur Gewinnung neuer Kunden gestartet. Damals habe die Commerzbank elf Millionen Privat- und Firmenkunden gehabt. Innerhalb von vier Jahren sollten eine Millionen neue gewonnen werden. Das sei 2016 mit 12,2 Millionen Kunden übererfüllt worden. Dann sei bis 2020 der neue Zielwert von weiteren zwei Millionen ausgegeben worden, was dann zu 14,2 Millionen hätte führen sollen.Nun der Schock: Laut neuesten Zahlen vom Juni diesen Jahres seien es aktuell nur 11,1 Millionen Kunden. Wie könne das sein? Zum einen habe das Finanzinstitut die Comdirect-Tochter ebase verkauft und damit 1,20 Millionen Kunden verloren. Andererseits habe der Konzern nun eingeräumt, dass er 1,10 Millionen Kunden habe, die Karteileichen seien. Die sollten jetzt herausgerechnet werden.Der MDAX-Konzern habe in den vergangenen sieben Jahren unter dem Strich keine Kunden gewonnen. Mit Neukunden sei nur der Abgang von Sparern und Unternehmen kompensiert worden. Leider habe es die Commerzbank auch nicht geschafft, die Erträge nennenswert zu steigern. Der Gewinn schrumpfe. Die Neukundenstrategie sei somit gescheitert. Die neue Strategie "Commerzbank 5.0" setze nun eher auf sinkende Kosten, als auf steigende Erträge.Damit wird deutlich, dass sich die Commerzbank in derselben Spirale wie die Deutsche Bank befindet: Die Erträge können schneller sinken als die Kosten und es wird Kapital verbrannt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,03 EUR -0,59% (21.11.2019, 09:09)