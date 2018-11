XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,915 EUR -2,55% (20.11.2018, 17:00)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,88 EUR -2,98% (20.11.2018, 17:15)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (20.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Lange Zeit habe sich die Commerzbank-Aktie dem großen Schwächetrend des Marktumfelds weitgehend entziehen können. Doch am Dienstag sei der MDAX-Wert in den Sog der schwachen Bank-Aktien in Europa geraten. Der Kurs sei auf ein neues Jahrestief und auch unter die Stopp-Loss-Schwelle vom "Aktionär" gefallen.DAX und MDAX hätten am Dienstag neue Jahrestiefstände markiert, auch in den USA würden die großen Indices weiter abrutschen. Die konjunkturempfindlichen Banken würden besonders deutlich unter der trüben Stimmung an den internationalen Börsen leiden. So sei der europäische Branchenindex am Ende des Sektortableaus um mehr als zwei Prozent abgerutscht. In Frankfurt seien die Anteilscheine der Deutschen Bank zeitweise um über fünf Prozent auf ein neues Rekordtief abgesackt.Den Bankaktien habe zum einen der deutliche Anstieg der Renditen für italienische Staatsanleihen zugesetzt, der mit einem entsprechenden Kursrutsch der Papiere einhergegangen sei. Diese lägen in den Depots vieler Banken. Der Streit zwischen der EU und Rom um den italienischen Staatshaushalt sei noch immer nicht beigelegt. Andererseits hätten die Bankenwerte auch negativ auf das Gesamtumfeld reagiert, das von der Furcht vor einer sinkenden Nachfrage im Technologiesektor gekennzeichnet sei.Schlechte Nachrichten seien auch aus der Schweiz gekommen: Dort habe die Bank Julius Bär mit ihren Geschäftszahlen zum verwalteten Vermögen enttäuscht, die Papiere hätten rund acht Prozent im Minus gestanden.Mit dem Rutsch unter die Stopp-Loss-Marke bei 7,90 Euro sei die Commerzbank auch von der Empfehlungsliste geflogen. Im September habe "Der Aktionär" den Wert vor dem Hintergrund neu aufgekommener Fusionsfantasie spekulativ zum Kauf empfohlen. Die Fantasie sei verflogen, die Spekulation sei nicht aufgegangen.Bis auf weiteres sollten Anleger ihre Finger von Bank-Aktien lassen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" in einer aktuellen Commerzbank-Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: