Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach dem Doppelrücktritt von CEO Martin Zielke und Stefan Schmittmann als Aufsichtsratsvorsitzendem zeichne sich eine Hängepartie ab. Es sei ein Führungsvakuum entstanden, dass länger als gedacht anhalten könnte. Denn zuerst solle ein neuer Chef des Kontrollgremiums bestimmt werden, der dann einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen müsse. Doch das könnte dauern.Der deutsch-britische Finanzmanager Nicholas Teller, der seit 2014 im Aufsichtsrat sitze und von vielen als künftiger Vorsitzender gehandelt worden sei, habe bereits vor der Sitzung des Kontrollgremiums am Mittwoch seinen Verzicht erklärt. Die Entscheidung sei vertragt worden, da es auch sonst keinen Bewerber gegeben habe. Bei der nächsten Sitzung am 3. August solle womöglich eine Entscheidung fallen, an diesem Tag werde Amtsinhaber Schmittmann gehen.Die anderen Stakeholder seien verärgert. Ein nicht genannter Großaktionär habe gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt: "Es ist schwach, dass sich alle Aufsichtsräte vor der Verantwortung gedrückt haben und niemand bereit war, den Vorsitz zumindest für eine Übergangszeit zu übernehmen", schimpfe ein Großaktionär. "Wenn es beim Fußball zum Elfmeterschießen kommt, können auch nicht alle Spieler sagen, dass sie nicht schießen."Auch aus der Politik hagele es Kritik. "Das Führungschaos bei der Commerzbank mitten in der Coronakrise ist eine schwere Hypothek", so der Linken-Finanzexperte Fabio De Masi. "Die Bundesregierung kann die Dinge als Eigentümer nicht länger so laufen lassen."Die Bundesrepublik Deutschland sei der Ankeraktionär der Commerzbank und stelle mit Jutta Dönges und Frank Czichowski auch zwei Aufsichtsräte. Nachdem sich der Staat bisher weitgehend aus dem Geschehen bei der Bank herausgehalten habe, solle Frau Dünges jetzt aktiv werden und einen neuen Aufsichtsrat finden, der für Schmittmann in das oberste Gremium Anfang August einziehe. Ob diese Person oder ein anderer Aufsichtsrat dann den Vorsitz übernehme, sei offen, so Insider.Wer investiert ist, bleibt dabei und beachtet den neuen Stopp bei 3,70 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer noch an der Seitenlinie stehe und zögere, könne größere Rücksetzer nutzen, um eine erste Position aufzubauen. (Analyse vom 10.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.