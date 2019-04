ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (09.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank seien kein Zuckerschlecken. Beim Versuch, irgendwie auf einen Nenner zu kommen, müssten die beiden Großbanken gegen interne und externe Widerstände kämpfen. Und auch die Aufsichtsbehörden hätten am Ende noch ein wichtiges Wörtchen mitzureden, ehe es überhaupt zu einem Zusammenschluss kommen könne.Für die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) stehe dabei das angeschlagene Handelsgeschäft der Deutschen Bank ganz besonders im Fokus, berichte Bloomberg unter Verweis auf informierte Personen. Demnach wollten die Aufseher von EZB und nationalen Behörden eine klare Vorstellung davon haben, wie stark die Erträge der fusionierten Bank von der Wertpapier-Sparte abhängig wären. Ziel eines Zusammenschlusses könne es nicht sein, einfach die zusätzlichen Einlagen aus dem Privatkundengeschäft zur Finanzierung des Investmentbankings zu verwenden."Der Aktionär" setze bei der Commerzbank-Aktie setze weiterhin auf eine Fortsetzung der technischen Erholung. Das Papier der Deutschen Bank stehe derweil auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,341 EUR -0,08% (09.04.2019, 15:31)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,32 EUR -0,39% (09.04.2019, 15:49)