ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (17.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vor knapp einem Jahr hätten sie es schon einmal versucht, aber am Ende seien die Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank dann doch gescheitert. Nach wochenlangen Gesprächen der Vorstände habe man aufgegeben. Doch nun gebe es neue Gerüchte.Ende April 2019 habe es geheißen, die Gespräche seien abgebrochen worden, denn ein Zusammenschluss bringe keinen ausreichenden Mehrwert. Umsetzungsrisiken, hohe Restrukturierungskosten und Kapitalanforderungen hätten dem Vorhaben im Weg gestanden. Doch langfristig erscheine eine Fusion nicht abwegig. Jetzt sei die Diskussion wieder aufgeflammt, ausgerechnet durch den seit Februar stark gesunken Aktienkurs der Commerzbank.Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit wieder, dass die Bank von einem Konkurrenten geschluckt werde. Laut dem "Handelsblatt" mache in Frankfurter Finanzkreisen das Gerücht die Runde, es könnte zeitnah einen neuen Anlauf zu Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank geben. Auf dem "Handelsblatt" CFO Summit habe Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp das Gerücht dementiert, allerdings nur halbherzig. Eine mögliche Übernahme der Commerzbank spiele bei ihrer täglichen Arbeit keine Rolle.Aus dem Finanzministerium in Berlin heiße es, die Bundesregierung mache keinen Druck. Allerdings habe die Politik vor Monaten Berater in die Commerzbank geschickt, die das Geschäftsmodell und die aktuelle Situation bewerten sollten. Sie seien zu ähnlichen Ergebnissen wie der Großaktionär Cerberus gekommen: Es könne und müsse mehr gespart werden und die Digitalisierung sollte vehementer vorangetrieben werden.Die Deutsche Bank würde in einem Fusionsszenario die Commerzbank übernehmen. Welche Rolle der Bund als Großaktionär der Commerzbank spiele, sei unklar. Er könnte aber seinen Anteil erhöhen, um Spekulationen um eine zu geringe Kapitaldecke zu beenden. Aktuell setze die Deutsche Bank auf eine wirtschaftliche Wende im dritten Quartal. Zuletzt habe man in der Vermögensverwaltung übermäßig zulegen können und auch in anderen Bereichen solle es laut Vorstandsaussagen wieder besser laufen."Der Aktionär" habe bei der Commerzbank ein Ziel von 6,00 Euro ausgegeben, der Stopp sollte bei 3,50 platziert werden. Mutige Anleger können weiter zugreifen, so Fabian Strebin. Das Gleiche gelte für die Aktie der Deutschen Bank. Dort liege der Stopp bei 6,00 Euro, das Ziel bei 11,00 Euro. (Analyse vom 17.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.