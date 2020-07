Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,553 EUR +0,04% (09.07.2020, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,509 EUR -0,68% (09.07.2020, 09:27)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (09.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Gestern habe eine Mammutsitzung des Aufsichtsrates der Commerzbank stattgefunden. Obwohl fast den ganzen Tag beraten worden sei, gebe es wenig Ergebnisse. Klar sei nur, dass CEO Martin Zielke gehe. Wer ihm nachfolgen solle oder zukünftig den Aufsichtsrat führe, sei weiterhin unklar. Der von ihm erarbeitete Sanierungsplan habe es allerdings in sich.Demnach habe sich der Aufsichtsrat mit Zielke darauf geeinigt, dass sein bis November 2023 laufender Vertrag vorzeitig aufgelöst werde. Bis spätestens Jahresende solle er nun im Amt bleiben beziehungsweise solange, bis ein Nachfolger gefunden sei. Der Aufsichtsratsvorsitzende Schmittmann gehe wie bereits bekannt zum 3. August. Dann treffe sich das Kontrollgremium das nächste Mal planmäßig.Über einen neuen Commerzbank-CEO solle erst entschieden werden, wenn es einen neuen Aufsichtsrats-Chef gebe, so Insider gegenüber dem "Handelsblatt". Am 3. August könnte eine Entscheidung fallen, andernfalls würde der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Tschäge übernehmen. Diese Vorgehensweise habe auch der zweitgrößte Aktionär, die Cerberus Group aus den USA, vorgeschlagen. "Zuerst muss ein neuer Aufsichtsratsvorsitzender gefunden werden, gefolgt von einem formellen, vom Aufsichtsrat geführten Prozess, um einen Nachfolger für den Vorstandsvorsitzenden zu bestimmen". Es müsse "ein geordnetes Nachfolgeverfahren zur Besetzung vakanter Positionen" geben.Wie "Bloomberg" außerdem berichte, habe Zielkes neuer Sanierungsplan tatsächlich Entlassungen von rund 10.000 Commerzbankern vorgesehen. Von den bisher 1.000 Filialen sollten nur 200 verbleiben sowie 200 bis 300 Selbstbedienungs-Standorte. Was davon umgesetzt werde, müsse aber der neue CEO entscheiden.Das Führungsvakuum bei der Commerzbank bleibe also noch etwas bestehen, eine Einigung gestern sei auch unwahrscheinlich gewesen."Der Aktionär" empfiehlt mutigen Anlegern, sich die Aktie der Commerzbank genauer anzusehen, so Fabian Strebin. Ein größerer Umbau stehe kurz bevor und das könnte die Aktie nachhaltig antreiben. Wer bereits investiert sei, ziehe den Stopp auf 3,70 Euro nach. (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot