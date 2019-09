ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (10.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank sei zuletzt häufiger in der öffentlichen Berichterstattung gewesen. Meist aber wegen größerer IT-Probleme. Nun wolle der Frankfurter Finanzkonzern die Komplexität der Informationstechnologie reduzieren, so CFO Jörg Hessenmüller im Gespräch mit der "Börsenzeitung".Langfristig solle es einen modularisierten Aufbau aus einzelnen Bauteilen mit definierten Schnittstellen geben.Viel finanziellen Handlungsspielraum für eine Modernisierung habe die Commerzbank jedoch nicht, auch wenn genau das die Strategie "Commerzbank 4.0" zum Ziel gehabt habe. Bei der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen sei allerdings herausgekommen, dass wichtige Investitionen verschoben worden seien, um die Kostenziele für 2019 zu erreichen.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Commerzbank seien mau. Regulierung, starker Wettbewerb und Negativzinsen würden das Geschäft bedrohen. Doch gerade an der Zinsfront könnte es kurzfristig zu einer Entlastung kommen, denn die EZB könnte am Donnerstag auf ihrer Sitzung eine Staffelung für die Negativzinsen für Bankeinlagen beschließen. Trader könnten deshalb auf weiter steigende Kurse setzen. Mit dem Bruch des Widerstandes bei 5,71 Euro und dem Sprung über die 50-Tage-Linie auf gleicher Höhe sei ein Kaufsignal generiert worden. Kurzfristig könne die Aktie bis 6,17 Euro zum nächsten Widerstand laufen.Für langfristig orientierte Anleger gebe es indes bessere Investmentmöglichkeiten als die Commerzbank-Aktie, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,783 EUR +1,83% (10.09.2019, 12:11)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,79 EUR +1,63% (10.09.2019, 11:27)