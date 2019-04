XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,363 EUR -0,31% (10.04.2019, 10:31)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,366 EUR -0,18% (10.04.2019, 10:47)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (10.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





tKulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach einem Gespräch mit Commerzbank-Betriebsratschef Uwe Tschäge zeichne die "Financial Times" ein düsteres Szenario für die laufenden Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank - und für den Vorstand der Commerzbank. Dort könnte es zum Aufstand der Belegschaft gegen das Top-Management der Großbank kommen.Die rund 49.000 Mitarbeiter der Commerzbank befänden sich in einer "verbissenen Abwehrschlacht" gegen einen möglichen Zusammenschluss, so Betriebsratschef Uwe Tschäge im Gespräch mit der FT. Der heftige Widerstand der Mitarbeiter würde jeden Versuch, einen Deal durchzudrücken, in einen "Alptraum" für das Management und die Aktionäre verwandeln.Die Integration der Dresdner Bank sei nur deshalb erfolgreich gewesen, weil Angestellte und Management an einem Strang gezogen hätte, so der Vize-Aufsichtsratschef weiter. Im Falle einer Fusion mit der Deutschen Bank sei das ganz anderes. Der Grund: Das Megaprojekt könnte bis zu 30.000 Jobs kosten. Entsprechend groß sei der Widerstand der Belegschaft, der sich bislang unter anderem in einer Protestnote an den Vorstandschef Martin Zielke und Warnstreiks in einzelnen Städten äußere.Die "Financial Times" spinne die Idee in dem Artikel weiter und berufe sich dabei auf Aussagen eines namentlich nicht genannten Insiders. In dem Szenario könnten die Arbeitnehmervertreter im Commerzbank-Aufsichtsrat bereits in den kommenden Tagen eine außerordentliche Sitzung anberaumen und dort einen Beschluss fassen, der vom Vorstand den sofortigen Abbruch der Gespräche fordere.Auch wenn es sich dabei zunächst nur um ein denkbares Szenario und noch nicht um ausgemachte Sache handle, zeige sich, wie umstritten die mögliche Fusion sei. Ob sich die Position der Commerzbank durch eine Meuterei gegen den Vorstand bessere, sei jedoch fraglich. Die Reaktion der Aktie falle am Mittwochvormittag jedenfalls verhalten aus.Das übergeordnete Chartbild bleibt zunächst aber positiv, die Spekulation des "Aktionär" auf eine Fortsetzung der technischen Erholung läuft weiter, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: