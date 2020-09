Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,967 EUR +0,96% (11.09.2020, 09:07)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,953 EUR (10.09.2020)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (11.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bei der Commerzbank dränge die Zeit, was die Suche nach einem neuen CEO und einer tragfähigen Strategie angehe. Doch der ebenfalls neue Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter, der seit August im Amt sei, sei anscheinend die richtige Wahl gewesen. Laut der "Börsen-Zeitung" solle Vetter bereits Optionen ausgearbeitet haben, wie die Bank wieder in die Spur kommen könne.Wenige Tage vor einer Strategiesitzung der Commerzbank würden in Finanzkreisen wohl bereits Details über die Pläne von Vetter kursieren, so die "Börsen-Zeitung". Demnach solle die 2016 verworfene Strategie für die Mittelstandsbank wiederbelebt werden. Das heiße die Selbstständigen und kleinen Unternehmen würden wieder aus der Privatkundensparte herausgelöst und wieder mit der Firmenkundensparte fusioniert.Im Vorstand solle es ebenfalls unabhängig von der Neubesetzung des Vorstandspostens Veränderungen geben. Firmenkundenvorstand Roland Boekhout, der erst seit Anfang des Jahres bei der Commerzbank sei, solle von Michael Mandel das Privatkundenressort übernehmen und mittelfristig auch das IT-Ressort. Boekhout sei lange Jahre Chef der Direktbank ING-DiBa gewesen und gelte daher als Experte, wenn es um die Digitalisierung im deutschen Privatkundengeschäft gehe. Die Comdirect-Chefin Frauke Hegemann solle als Bereichsvorständin in den Mutterkonzern geholt werden, um noch mehr Know-how in Richtung digitale Prozesse zu bekommen.Interessant sei die geplante Vorgehensweise zur Besetzung des CEO-Postens. Laut dem Medienbericht favorisiere Vetter anscheinend einen externen Kandidaten. Headhunter würden derzeit intensiv suchen. Finde sich aber kein Aspirant von außen, solle es wohl die derzeitige Finanzvorständin Bettina Orlopp machen. Da Orlopp bisher keine operative Erfahrung mit der Leitung einer Bank habe, solle sie im Vorstand eine moderierende Rolle einnehmen. Ihr Nachfolger als Finanzvorstand könnte der derzeitige stellvertretende ING-DiBa Vorstandschef Bernd Geilen werden, der ohnehin Ende des Monat die ING verlasse.Vetter scheine im Grunde die richtigen Akzente setzen zu wollen. Die Stärkung der Digitalisierungskompetenz im Vorstand sei schon lange überfällig. Mit Boekhout habe die Commerzbank ohnehin einen ausgewiesenen Experten gewinnen können. Es mache mehr Sinn ihn im Bereich der Privatkundensparte einzusetzen, wo er deutlich mehr Erfahrung habe. Die CEO-Suche sei damit weiter offen, auch wenn Boekhout nun aus dem Rennen ist und Mandel wohl gehen müsse.Zocker können weiter dazukaufen, investierte Anleger sichern die Position mit einem Stopp bei 4,00 Euro ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.