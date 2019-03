Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,616 EUR +6,73% (18.03.2019, 10:56)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (18.03.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Die Commerzbank und die Deutsche Bank würden Gespräche über eine Fusion aufnehmen. Damit sei seit gestern (17.03.) offiziell, worüber bereits seit mehreren Monaten in den Medien spekuliert worden sei. Dadurch beuge sich die Commerzbank in erster Linie dem Druck aus dem Finanzministerium (der Bund sei mit 15,6% größter Anteilseigner). Des Weiteren könne dies als "Ausweg" für CEO Zielke gesehen werden, der jüngst die Ertragsziele bis 2020 reduziert habe.Unabhängig davon welcher Interpretation man folge, könne man einer möglichen "Deutsche Commerzbank" (kombinierte Werte - Bilanzsumme: rund 1,84 Bio. Euro, Nettogewinn: 1,13 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2018), Marktkapitalisierung (Schlusskurs 15.03.): 25,10 Mrd. Euro; zum Vergleich BNP Paribas: 2,04 Bio. Euro, 7,53 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2018), Marktkapitalisierung (Schlusskurs 15.03.): 55,31 Mrd. Euro) nichts Positives abgewinnen. Das fusionierte Institut wäre aus Sicht des Analysten weder im Privat- und Firmenkundengeschäft auf dem fragmentierten Heimatmarkt deutlich schlagkräftiger, noch könnte das notorisch schwächelnde Handelsgeschäft der Deutschen Bank gestärkt werden.Zudem wäre die fusionierte Bank wohl auf Jahre hinaus mit sich selbst beschäftigt (u.a. Integration der IT) und nicht besonders leistungsfähig. Aus heutiger Sicht sei daher kein strategischer Befreiungsschlag erkennbar - Kosten senken und Filialen schließen dürften die Fantasien am Kapitalmarkt nicht beflügeln.Bei einem neuen Kursziel von 7,70 (alt: 7,00) Euro (Sum-of-the-Parts-Modell; 10%-Übernahmeaufschlag bei Annahme, dass die Deutsche Bank die Commerzbank übernimmt) bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 18.03.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,566 EUR +5,86% (18.03.2019, 10:41)