Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,765 EUR +1,14% (12.09.2019, 12:38)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (12.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bei der Commerzbank stehe das Filialnetz auf dem Prüfstand. Zudem könnten bis zu 2.500 Mitarbeiter zusätzlich entlassen werden. Details könnte der Vorstand auf der Strategiesitzung Ende des Monats bekannt geben. Nun habe sich die Gewerkschaft ver.di in die Debatte eingeschaltet.Dabei sehe ver.di weitere Entlassungen kritisch. ver.di-Gewerkschaftssektretär Stefan Wittmann, der auch im Commerzbank-Aufsichtsrat sitze, habe gestern in Berlin gesagt: "Personalabbau im Filialbereich der Commerzbank kann derzeit kein Thema sein. Jeder weitere Personalabbau wäre eine Operation am offenen Herzen."Es könne durchaus sein, dass die Zahl von 1.000 Filialen auf Dauer nicht zu halten sein werde, so Wittmann. "Viel wichtiger ist für uns aber, dass die Filialen mit ausreichend Personal ausgestattet sind: Lieber weniger Filialen, aber mit ausreichend Personal."Die Debatte um die zukünftige Ausrichtung der Commerzbank gehe in die heiße Phase. Spätestens Anfang Oktober sollte mehr Klarheit herrschen. Ohne harte Einschnitte werde es nicht gehen. Langfristig orientierte Anleger sollten konkrete Maßnahmen abwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,782 EUR +1,39% (12.09.2019, 12:23)