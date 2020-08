Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (18.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank zeige heute wenig Bewegung, aber hinter den Kulissen des Konzerns dürfte dafür umso mehr los sein. Denn noch immer sei der Chefsessel des Instituts vakant. Auch wenn es derzeit wenig Spekulationen gebe, könnte sich das bald ändern. Anleger sollten sich rechtzeitig positionieren.Nach dem Doppelrücktritt an der Unternehmensspitze Anfang Juni habe mit Jörg Vetter zumindest die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden rasch wiederbesetzt werden können. Vetter müsse nun schnell einen Kandidaten für das Amt des CEO finden. Mit der Finanzvorständin Bettina Orlopp und dem Firmenkundenchef Roland Boekhout habe die Bank intern bereits zwei aussichtsreiche Bewerber. Doch es gebe Spekulationen, dass Vetter einen externen Manager vorziehen könnte.Denn Boekhout sei erst seit Jahresanfang im Konzern und damit wohl zu kurz dabei, um gleich wieder die Position zu wechseln. Orlopp arbeite zwar schon länger bei der Commerzbank, aber Finanzvorständin sei sie ebenfalls erst seit Anfang des Jahres.Zeit habe Vetter bei der Suche nach einem neuen CEO aber nicht. Alleine durch die Corona-Pandemie und eine drohende Pleitewelle in der Wirtschaft sei die Bank unter Druck. Bereits vor der Krise sei die Bank ein Sanierungsfall gewesen, der Umbau sei diskutiert worden und entsprechende Pläne lägen bereits in der Schublade. Der neue CEO könne beispielsweise auf einen Entwurf seines Amtsvorgänger Martin Zielke zurückgreifen, der die Entlassung eines Viertels der Mitarbeiter und einen Kahlschlag bei den Filialen vorsehe.Von der 5-Euro-Marke habe sich die Notierung mittlerweile entfernt. Anleger würden nun auf die 200-Tage-Linie bei 4,56 Euro achten. Diese Haltelinie könnte die Aktie noch testen, falls es weiter bergab gehe. Gerade stehe der Kurs hingegen am Widerstand bei 4,74 Euro. Dieser sollte geknackt werden, bevor Neueinsteiger kaufen würden. Investierte Anleger beachten den Stopp bei 4,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. Die Aktie könne jederzeit wieder anspringen, wenn es Neuigkeiten zur Besetzung des CEO-Postens oder zur Sanierung gebe. (Analyse vom 18.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link