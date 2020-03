Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,077 EUR -2,57% (02.03.2020, 10:20)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (02.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Was für eine Woche: Das Coronavirus breche in Deutschland aus und der DAX finde keinen Halt mehr. Auch die Aktie der Commerzbank sei stark unter die Räder gekommen. Wenig schmeichelhaft sei zudem eine Bewertung der Boston Consulting Group (BCG) im Auftrag des Bundes ausgefallen.Bloomberg habe bereits am Freitag aus einem Gutachten von BCG berichtet, welches für den Commerzbank-Großaktionär Bundesrepublik Deutschland erstellt worden sei. Im vergangenen September habe die Beratungsgesellschaft ein Mandat für Empfehlungen zur Commerzbank-Beteiligung erhalten. Nachdem der Bund im Zuge der Finanzkrise die Bank gestützt habe, sei man mit knapp 15 Prozent noch immer der größte Einzelaktionär.Laut dem nun erstellten Gutachten der BCG sollte das Geschäftsmodell überarbeitet werden. Die Kosten müssten drastisch sinken. Die Rede sei davon, dass die Kostensenkungsziele am besten verdoppelt oder sogar verdreifacht werden sollten. Empfohlen werde zudem, die Kapitalmarktaktivitäten weiter zu reduzieren und sich aus dem Ausland zurückzuziehen.Eine Sprecherin der Commerzbank habe gegenüber der "Börsenzeitung" gesagt: "Wir haben den Bericht noch nicht gesehen. Wenn das die Themen sind, dann sind sie nicht neu für uns. Denn an diesen Themen arbeiten wir bereits seit längerer Zeit." In den kommenden Monaten wolle die Commerzbank über Kostensenkungen informieren, die über die bisherigere Strategie hinausgehen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,058 EUR -2,36% (02.03.2020, 10:34)