XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,20 EUR +0,98% (27.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,176 EUR +0,57% (27.06.2019, 19:38)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (27.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Jahresauftakt der Commerzbank-Aktie sei durchaus vielversprechend gewesen: Nachdem sie kurz vor dem Jahreswechsel bei 5,50 Euro ein neues Mehrjahrestief markiert habe, sei es bis Ende April um satte 50 Prozent auf 8,26 Euro nach oben gegangen. Fundamentale Unterstützung hätten dabei die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank sowie Gerüchte über ein Übernahmeinteresse seitens ausländischer Rivalen wie ING oder UniCredit geliefert.Beide Optionen seien zumindest mittelfristig vom Tisch, was auch die CoBa-Aktie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt habe. Im Zuge eines knapp 30-prozentigen Rücksetzers seien im Mai sowohl der kurzfristige Aufwärtstrend und die 200-Tage-Linie als auch die horizontalen Unterstützungen im Bereich von 7,00 und 6,50 Euro gerissen worden.Die Unterstützung im Bereich von 6,10 Euro habe den Absturz zwar bremsen, kurzfristige Dips unter die Marke von 6,00 Euro aber nicht gänzlich verhindern können. Mit Blick auf einen drohenden Rückfall in Richtung des Mehrjahrestiefs habe "Der Aktionär" in diesem Bereich einen Stoppkurs für die Trading-Empfehlung von Anfang März platziert.Trotz einer zwischenzeitlichen Erholung in den vergangenen Tagen liege der Fokus auf der Unterseite zunächst weiterhin auf dem Dezember-Tief. Für eine erneute Aufhellung im Chart müsste die Commerzbank-Aktie wieder die Marken von 6,50 und 7,00 Euro zurückerobern."Der Aktionär" rät zunächst zum Abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: