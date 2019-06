XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,289 EUR +1,44% (28.06.2019, 13:44)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,302 EUR +1,97% (28.06.2019, 13:59)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (28.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe erneut mit IT-Probleme zu kämpfen. Während die betroffenen Kunden ihrem Ärger in den Sozialen Medien Luft machen würden, würden die Anleger gelassen auf die Panne reagieren: Die Commerzbank-Aktie könne am Freitag im freundlichen Gesamtmarkt weiter zulegen.Bereits zu Monatsbeginn hätten technische Probleme die Commerzbank tagelang in Schach gehalten. Sei es damals in erster Linie bei Überweisungen, Daueraufträgen und Lastschriften zu Problemen gekommen, seien diesmal unter anderem Geldautomaten und Kartenzahlungen von der Störung betroffen. Zudem sei der Log-in zum Online-Banking nur eingeschränkt möglich, wie das Institut via Twitter mitgeteilt habe.Während die Commerzbank hinsichtlich Geldautomaten und Kartenzahlungen bereits wieder Entwarnung habe geben können, hake es beim Online-Banking immer noch. Man arbeite unter Hochdruck an der Behebung, verspreche das Institut.Der Unmut der Kunden über die erneute Panne sei dennoch groß. Nach zahlreichen negativen Reaktionen auf die Twitter-Postings habe sich das Institut zu einer weiteren Stellungnahme genötigt gesehen und bitte die Kunden um Entschuldigung. Genau wie die erste Panne würden die Ausfälle ausgerechnet auf den Monatswechsel fallen, wo viele Kunden etwa auf Geldeingänge warten und Zahlungen tätigen müssten.Nachdem der Kurs in der Vorwoche jedoch kurzfristig unter den Stopp bei 6,00 Euro gefallen war, steht die Commerzbank-Aktie derzeit nur auf der Beobachtungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: