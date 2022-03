Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot von "Der Aktionär".



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (02.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Management der Commerzbank habe beim gestrigen Kapitalmarkttag die Sanierungsziele für 2024 nach oben angepasst. Scheinbar hätten sich die Anleger noch mehr erhofft, die abnehmende Fantasie einer Zinswende in der Eurozone dürfte ebenfalls negativ wirken. Die Aktie habe einmal mehr übermäßig verloren. Anleger würden nun genau auf den Stoppkurs achten.Der Abverkauf bei europäischen Banktiteln gehe weiter. Während der Branchenindex EURO STOXX Banks gestern rund sieben Prozent eingebüßt habe, seien die Verluste bei der Commerzbank-Aktie fast zweistellig gewesen. Und das obwohl im Rahmen des Kapitalmarkttages die Ziele für 2024 erhöht worden seien.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Commerzbank nach dem Kapitalmarkttag von 7,40 auf 8,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "neutral" belassen. Nach der unerwartet starken Ertragsentwicklung der Bank im vierten Quartal habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2022 und 2023 um durchschnittlich 15 Prozent erhöht, habe Analyst Kian Abouhossein geschrieben.Die kanadische Bank RBC habe die Einstufung für die Commerzbank-Aktie anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "sector-perform" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. In der aktuellen geopolitischen Lage sei es herausfordernd, ein strategisches Update zu präsentieren, habe Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Bank fokussiere sich auf die Faktoren, die sie kontrollieren könne: Die Kosten - wobei der potenzielle Nutzen höherer Zinssätze und zusätzlicher Kapitalausschüttungen noch hinzukomme.Die Analysten seien also teilweise verhalten positiv gestimmt, der Krieg in der Ukraine sorge aber für große Unsicherheit. Unklar sei auch, was mit den Vermögenswerten westlicher Banken in Russland passiere, nachdem einige russische Banken nun Sanktionen unterlägen. Die Commerzbank habe rund 1,9 Milliarden Euro direktes Exposure gegenüber dem Land.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.