XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,764 EUR +3,42% (02.11.2018, 13:36)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,773 EUR +3,07% (02.11.2018, 13:51)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (02.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Wertpapier strebe deutlich aufwärts. Bei dem mit Spannung erwarteten Stresstest der europäischen Geldhäuser komme es wohl ungeschoren davon. Auch das Chartbild helle sich auf.Heute Abend nach Xetra-Schluss würden die Ergebnisse des neuen Banken-Stresstests der European Banking Authority (EBA) veröffentlicht. Die Institute hätten auf Basis ihrer 2017er Bilanz ein Krisenszenario durchrechnen müssen: Wie sehr schrumpfe die Kapitalbasis, wenn die Konjunktur einbreche, die Arbeitslosenzahlen steigen und die Immobilienpreise in den Keller gehen würden - mit der Folge, das dann möglicherweise mehr Kredite nicht zurückgezahlt würden?Einem Zeitungsbericht zufolge werde wohl nur die italienische Banca Carige durchfallen. Sie sei die einzige italienische Bank, die als "anfällig" eingestuft worden sei, habe die Zeitung "Il Sole 24 Ore" heute ohne konkrete Angabe von Quellen berichtet. Die harte Kernkapitalquote des Instituts sei bei dem simulierten Stresstest unter die Schwelle von 5,5 Prozent gefallen. Auch die Deutsche Bank werde wohl nicht gerade gut abschneiden.Die italienischen Institute stünden bei dem EZB-Stresstest besonders im Fokus, weil sie zehn Jahre nach Ausbruch der globalen Finanzkrise immer noch auf einem riesigen Berg an faulen Krediten sitzen würden. Die Commerzbank gehöre offenbar nicht zu den auffälligen Banken im Stresstest. Sie scheine auf einem guten Weg der Konsolidierung.Das Wertpapier zeige sich am Freitag weiter aufwärts strebend. Bis auf 8,76 Euro sei es gestiegen, nachdem es vor einer Woche zeitweise noch unter der 8-Euro-Marke notiert habe. Mit dem jüngsten Anstieg habe der Titel einen kurzfristigen Abwärtstrend überwunden. Nun stehe als nächst große Hürde 9,65 Euro bevor. Dort sei er bereits im Juni und im September gescheitert. Vom aktuellen Niveau aus ergebe sich ein Kurspotenzial von rund 11%. Ferner winke die 11-Euro-Marke als Kursziel."Der Aktionär" hatte die Commerzbank-Aktie spekulativ zum Kauf empfohlen. Wer engagiert ist, beachtet als Stopp-Loss-Marke 7,90 Euro, so Martin Mrowka. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: