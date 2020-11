Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (11.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe derzeit einen Lauf, obwohl die Anleger die Quartalszahlen am letzten Donnerstag nicht so gut aufgenommen hätten. Aber die Hoffnung auf eine Lockerung der wirtschaftlichen Einschränkungen durch einen Impfstoff im kommenden Jahr lasse nicht nur bei Banken die Kurse steigen.An der prinzipiellen Einschätzung der Analysten, die den Finanztitel covern würden, habe sich nichts geändert. Sieben würden jetzt zugreifen, 13 würden raten dabei zu bleiben und weitere sieben würden zum Verkauf raten. Insgesamt ergebe das ein durchschnittliches Kursziel von 4,95 Euro, was gestern auf Schlusskursbasis fast erreicht worden sei. Ziehe man nur die sieben Experten heran, die positiv für die Commerzbank-Aktie gestimmt seien, ergebe sich ein Kursziel von 6,30 Euro im Mittel. Demnach wäre also noch deutlich Luft nach oben.Charttechnisch stehe die Commerzbank-Aktie vor der größten Entscheidung seit Monaten: Bei 4,94 Euro verlaufe exakt der Abwärtstrend vom Februar. Würde er geknackt werden, wäre das ein starkes Kaufsignal. Das nächste kurzfristige Ziel läge dann beim Widerstand von 5,35 Euro. Nach unten würden die Unterstützungen bei 4,85 Euro und die 100-Tage-Linie bei 4,51 Euro absichern.Noch nicht investierte Anleger sollten den Ausbruch über 4,94 Euro abwarten. Alle anderen sollten bei der Commerzbank-Aktie dabei bleiben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,952 EUR +0,22% (11.11.2020, 09:09)