ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (03.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie sorgt für positive Überraschung! AktienanalyseFür die Experten der " BÖRSE am Sonntag " ist die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) einer der fünf Top-Titel im DAX des ersten Halbjahres 2017.Die Aktie der Commerzbank befinde sich mit einem Kursgewinn in Höhe von 32,5 Prozent in den ersten sechs Monaten 2017 auf Rang drei im DAX. Dass es damit ein Banken-Wert in die Top Fünf geschafft habe, sei durchaus überraschend, schließlich kämpfe die Branche derzeit ja mit allerhand Problemen. Vor allem die Niedrigzinspolitik der Notenbanken belaste die Bilanzen. Die Commerzbank-Aktie allerdings habe sich davon in den letzten Monaten unbeeindruckt gezeigt und habe ihren Wert von 5,39 Euro aus dem August 2016 auf derzeit 9,94 Euro beinahe verdoppeln können.Die Commerzbank wiederum begründe die schwachen Zahlen für das zweite Jahresquartal mit Rückstellungen für den Personalumbau. Diese sollten 810 Millionen Euro betragen. Weitere Rückstellungen dieser Art seien in der Folge allerdings nicht vorgesehen, beschwichtige das Geldhaus. Bis 2020 wolle das Frankfurter Institut zirka 9.600 Vollzeitstellen streichen. Das und die vielleicht anstehenden Leitzinserhöhungen könnten langfristig die Gewinnmargen der Bank erhöhen.Ob das auch den Kurs weiter in die Höhe treibt, bleibt derweil fraglich, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Ausgabe 26 vom 02.07.2017)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,795 EUR +3,50% (03.07.2017, 16:23)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,81 EUR +3,40% (03.07.2017, 16:35)