ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (02.01.2017/ac/a/d)



FrankfurtLauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie präsentiert sich ungeahnt stark - ChartanalyseUngeahnt stark präsentiert sich zu Jahresbeginn die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und setzte sich prompt an die Spitze der DAX-Gewinnerliste - entscheidender ist aber die kurzfristige Chartkonstellation, die auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung schließen lässt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Anfang August 2016 befinde sich das Wertpapier der Commerzbank in einem klaren Aufwärtstrend und habe von den Jahrestiefs bei 5,17 Euro auf ein bisheriges Dezemberhoch bei 7,88 Euro und damit an die Zwischenstände aus Mai vergangenen Jahres zulegen können. An dieser Stelle sei der Kursverlauf kurzfristig zur Unterseite abgedreht - es sei aber anzunehmen, dass sich die Aktie in einer bullischen Flagge befinde und nach erfolgreicher Auflösung zur Oberseite daraus ein frisches Kaufsignal resultieren dürfte. Damit sollte sich auch der seit Oktober 2016 bestehende Aufwärtstrend weiter fortsetzen und sogar im ersten Quartal dieses Jahres an die Jahreshochs aus 2016 anknüpfen können. Hierdurch könnten Bankentitel in 2017 einen erheblichen Beitrag zu einem stabilen Jahresauftakt beitragen und weitere Anleger aufs Parkett ziehen.Solange sich das Wertpapier der Commerzbank noch innerhalb des kurzzeitigen Abwärtstrends - also der bullischen Flagge befinde - bleibe der Wert kurzfristig anfällig für kleinere Rücksetzer. Sobald aber die Notierungen nachhaltig über das Niveau von mindestens 7,52 Euro zulegen würden, dürfte das favorisierte Kaufsignal seine Wirkung voll entfalten und in den ersten Handelstagen dieses Jahres direkt an die Dezemberhochs bei 7,88 Euro aufwärts führen. Ein Ausbruch über diese Widerstandsmarke setze schließlich weiteres Kurspotenzial bis zu den Aprilhochs bei 8,64 Euro frei.Investoren sollten für den Fall eines überraschenden Rückfalls eine Verlustbegrenzung unter den Vorwochentiefs von 7,17 Euro ansetzen, falls das Wertpapier einen Ausbruch nur vortäuschen sollte. Gefährlich für die Commerzbank-Aktie werde es allerdings erst unter den gleitenden Durchschnitten EMA 50/200, welche sich aktuell im Bereich von rund 7,00 Euro bewegen würden. Darunter dürften nämlich rasch Abgaben auf die Horizontalunterstützung um 6,34 Euro folgen, vielleicht sogar bis in den runden Bereich von 6,00 Euro. Das hätte jedoch einen Trendbruch zur Folge und könnte im weiteren Verlauf sogar noch viel größere Abgaben hervorrufen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.01.2017)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,48 EUR +3,23% (02.01.2017, 14:54)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,473 EUR +2,99% (02.01.2017, 15:05)