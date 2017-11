ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (27.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit Monaten würden Übernahmegerüchte rund um die Commerzbank ins Kraut schießen. Bisher hätten die französische BNP Paribas und die UniCredit aus Italien als Interessenten gegolten. Nun sei auch die Rede von der UBS.Die Übernahmespekulationen würden fast täglich neue Nahrung bekommen. Das Interesse der UBS schiebe die Commerzbank-Aktie heute im schwachen Gesamtmarkt an die DAX-Spitze. Auch wenn sich die Commerzbank selbst gerade in einem tiefgreifenden Umbauprozess befinde, sei ein eine Übernahme mittelfristig wahrscheinlich. Momentan bremse allerdings auch noch die zähe Regierungsbildung in Berlin.Investoren sollten sich jedoch schon jetzt die Commerzbank-Aktie ins Depot legen und den Stopp bei 9,00 Euro beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 16,00 Euro. (Analyse vom 27.11.2017)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,15 EUR +0,58% (27.11.2017, 16:26)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,133 EUR +0,38% (27.11.2017, 16:40)