ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (19.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie auf höchstem Stand seit fast vier Jahren! ChartanalyseDie Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) gehörte am Freitag bislang zu den Gewinnern im DAX, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zur Stunde liege sie mit 1,9 Prozent im Plus. Die Papiere hätten ihren Nutzen aus einer Empfehlung der US-Großbank Morgan Stanley gezogen. Infolgedessen sei die Commerzbank-Aktie auf 13,30 Euro gestiegen, nachdem sie in der letzten Woche bei 13,54 Euro den höchsten Stand seit April 2014 erreicht habe.Charttechnisch lasse sich für die Commerzbank-Aktie momentan ein langfristiger, da seit Oktober letzten Jahres bestehender Aufwärtstrend zwischen 11,70 und 13,90 Euro beschreiben. Nun hätten die Notierungen fast vollständig die Verluste, die sich zwischen April 2015 und August 2016 ergeben hätten, aufgeholt.Interessant könnte es werden, wie sich die Commerzbank-Aktie an den vorherigen Hochs von 13,38 bis 14,48 Euro verhalte. Gelingt es ihr, diesen Bereich mit dem Aufwärtstrend nachhaltig zu überwinden, sollte der Weg für höhere Notierungen geebnet sein, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.01.2018)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:13,318 EUR +1,42% (19.01.2018, 12:06)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:13,34 EUR +1,53% (19.01.2018, 12:21)