Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,496 EUR +2,39% (05.04.2017, 15:57)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete es mit 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (05.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Zweistellige Kurse sind sehr gut denkbar - Mutige Anleger können einsteigen! AktienanalyseLaut Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", können mutige Anleger in die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) einsteigen.Die Commerzbank AG streiche mehr Stellen als erwartet worden sei. Für die Aktionäre sei es ein gutes Zeichen, wenn mehr gespart werde, auch bei den Lohnkosten. Das mache sich bei der Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie noch nicht bemerkbar, so der Aktienprofi. Die Commerzbank-Aktie habe jetzt u. a. unter der Kapitalerhöhung der Deutschen Bank gelitten. Wenn die Commerzbank-Aktie die Schwelle von 8,60 Euro nachhaltig überwinde, sei der Weg bis 10 Euro frei, also es sei kein signifikanter Widerstand mehr. Dann wäre die Commerzbank-Aktie fast beim Kursziel von "Der Aktionär" bei 10,70 Euro.Die Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bank sei schon vorbei. Bei der Commerzbank konkretisiere sich der Konzernumbau immer mehr.Vor diesem Hintergrund können mutige Anleger bei der Commerzbank-Aktie immer noch einsteigen und darauf setzen, dass der Widerstand bei 8,60 Euro bald fällt und dann wäre charttechnisch Luft bis zu 10 Euro - zweistellige Kurse sind also sehr gut denkbar, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.04.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,491 EUR +2,72% (05.04.2017, 15:42)