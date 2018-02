XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

13,02 EUR +2,05% (08.02.2018, 11:38)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (08.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Wie an der Linie gezogen nach oben - AktienanalyseAuf dem World Economic Forum in Davos haben sich kürzlich wieder hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Politik zum Informationsaustausch getroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Auch zahlreiche Bankmanager seien wieder vor Ort gewesen. Es gebe überzeugende Gründe für den Zusammenschluss einiger der größten europäischen Banken, habe es dabei unisono geheißen. Ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise seien einige der größten Kreditinstitute der Region mit sinkenden Erträgen konfrontiert, zumal die Zinssätze in der Nähe von Rekordtiefs verharren würden und Rechtskosten sowie Kapitalanforderungen die Gewinne untergraben hätten.Die Kombination von Consumer-Banking-Bereichen könnte helfen, die Kosten zu senken und die Konkurrenz durch Fintech-Startups abzuwehren. Und Banken, die volatilen Geschäften, wie beispielsweise dem kapitalintensiven Handel, zu stark ausgesetzt seien, könnten die Erträge durch Diversifizierung und Zukauf von stabileren und höhermargigen Aktivitäten stärken. Einige Bankenchefs würden sagen, dass sich die europäischen Aufsichtsbehörden für die Idee von Fusionen erwärmen würden. Das heize Spekulationen an, dass Deals näher rücken würden - auch wenn sie für 2018 keine sichere Wette seien.Sollte es zu Zusammenschlüssen kommen, stehe die Commerzbank ganz oben auf der Liste potenzieller Käufer. Dies hätten zehn von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Bankenchefs durchblicken lassen. BNP Paribas werde von vielen als wahrscheinlicher Erwerber des deutschen Kreditinstituts gesehen.An der Börse hätten die Spekulationen bereits Spuren hinterlassen. Allein innerhalb der vergangenen zwölf Monate hat der Kurs um fast zwei Drittel auf gut 13 Euro zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2018)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:13,018 EUR +1,26% (08.02.2018, 11:53)