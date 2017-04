ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete es mit 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (25.04.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Goy von der Deutschen Bank:Benjamin Goy, Analyst der Deutschen Bank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q1-Zahlen das Kursziel für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) von 6,50 auf 7,50 Euro.Das Auftaktquartal dürfte wohl wenig aufregend verlaufen sein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts geringerer Einmaleffekte rechne er mit einem deutlichen Rückgang des operativen Gewinns. Der Fokus liege derweil auf dem Privatkundengeschäft. Das neue Kursziel für die Commerzbank-Aktie berücksichtige u.a. etwas niedrigere Verluste aus dem Kreditgeschäft.Benjamin Goy, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Commerzbank-Aktie bestätigt und das Kursziel von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben. (Analyse vom 25.04.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:9,051 EUR -0,54% (25.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,017 EUR -0,86% (25.04.2017, 21:53)