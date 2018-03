ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (02.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Korrektur läuft! ChartanalyseDie zwischen Oktober 2016 und Ende Januar dieses Jahres etablierte Aufwärtsbewegung drückte die Kursnotierungen der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) von 5,30 Euro auf ein Verlaufshoch von 13,82 Euro und damit sogar sehr deutlich über den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nun aber habe zu Beginn des Monats Februar das Wertpapier den Rückwärtsgang eingelegt und sei zunächst auf grob 12,00 Euro zurückgefallen. Nach einem regelkonformen Rebound zurück an die 200-Wochen-Linie seien in den letzten Tagen die Kurse deutlich zurückgekommen, sodass die an den Jahreshochs gestartete Korrektur nun in ihre zweite Phase übergehen dürfte und frische Tiefs mit sich bringen sollte.Noch sei der mittelfristige Aufwärtstrend seit Ende 2016 intakt, daher könne die Aktie der Commerzbank auch ruhig noch ein Stück weit fallen. Abgaben bis unter die aktuellen Februartiefs von 11,80 Euro können sich noch bis zur 50-Wochen-Durchschnittslinie sowie den dort verlaufenden Aufwärtstrend um 11,19 Euro erstrecken und erlauben es ein Short-Investment auf kurzfristiger Basis aufzubauen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,316 EUR -1,80% (02.03.2018, 09:18)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,28 EUR -1,41% (02.03.2018, 09:33)