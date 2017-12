ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (06.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Gute Performance auch 2018 erwartet - Zukaufen! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) immer noch zuzukaufen.Der Konzernumbau stehe bei der Commerzbank AG weiterhin im Fokus. Jetzt habe man eine wichtige Einigung mit den Arbeitnehmer-Vertretern erzielt. Ein wichtiger Teil des Konzernumbaus sei nämlich der Abbau von 9.600 Stellen. Die Rückstellungen dafür seien schon im 2. Quartal gebucht worden.Auf dem Chart der Commerzbank-Aktie sei ein Super-Aufwärtstrend im laufenden Jahr zu sehen. Die Commerzbank-Aktie habe sich mit knapp 74% als der zweitbeste DAX-Wert geschlagen. Der Aktienprofi rechne auch 2018 mit einer guten Performance. Der Kurs der Commerzbank-Aktie strebe nun weiter nach oben. Bei 12,50 Euro komme die nächste Widerstandszone in Sicht. Die Story sei intakt. Das Kursziel für die Commerzbank-Aktie sehe der Aktienprofi bei 16 Euro und der Stopp verbleibe bei 9 Euro.Fabian Strebin empfiehlt bei der Commerzbank-Aktie immer noch zuzukaufen, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.12.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,095 EUR -2,18% (06.12.2017, 14:12)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,086 EUR -1,98% (06.12.2017, 14:26)