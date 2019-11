Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 4,90 Underweight Morgan Stanley Izabel Dobreva 13.11.2019 5,50 Sector Perform RBC Capital Markets - 10.11.2019 5,00 Verkaufen Independent Research Jan Lennertz 08.11.2019 5,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 08.11.2019 5,75 Halten Nord LB Michael Seufert 08.11.2019 6,00 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 07.11.2019 5,30 Halten DZ BANK - 07.11.2019 5,00 Neutral UBS Daniele Brupbacher 07.11.2019 7,00 Hold Jefferies Martina Matouskova 07.11.2019 5,10 Reduce Kepler Cheuvreux - 07.11.2019 9,60 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 07.11.2019

Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,12 EUR -1,69% (20.11.2019, 08:22)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,13 EUR -0,43% (19.11.2019)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (20.11.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Quartalszahlen zu? 9,60 oder 4,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 07.11.2019 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2019 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. November zu entnehmen ist, kippe die Commerzbank trotz eines überraschend guten dritten Quartals ihr Gewinnziel für das Gesamtjahr 2019. Die Bank rechne nun damit, dass der Konzernüberschuss in diesem Jahr unter den 865 Mio. Euro von 2018 landen werde. Bisher habe der Vorstand sich vorgenommen, den Jahresüberschuss leicht zu steigern. Grund für die pessimistischere Prognose sei auch, dass die Bank im vierten Quartal mit einer "deutlich höheren Steuerquote" rechne.Wie die Geschäfte im Sommer gelaufen seien, habe die Bank bereits Ende Oktober mitgeteilt: Der Überschuss sei im dritten Quartal zum Vorjahreszeitraum um rund 35% auf 294 Mio. Euro geklettert. Dabei habe der MDAX-Konzern auch vom Verkauf der Tochter Ebase profitiert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Jernej Omahen, in einer Analyse vom 07.11.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "neutral"-Empfehlung für den Titel mit einem Kursziel von 9,60 Euro bestätigt. Die Bank habe eine solide operative Entwicklung verzeichnet, so der Analyst. Die Kernkapitalquote von 12,8% habe die durchschnittliche Markterwartung leicht übertroffen und liege auch etwas über dem Jahresziel.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Commerzbank-Aktie kommt von Morgan Stanley und liegt bei 4,90 Euro. Izabel Dobreva, Aktienanalystin von Morgan Stanley, hat den Titel in einer Analyse vom 13.11.2019 weiterhin mit dem Rating "underweight" bewertet. Die Stellungnahme von Comdirect zum Übernahmeangebot für die Online-Bank deute darauf hin, dass die Fusion nach wie vor auf einem guten Weg sei, so Dobreva. Sie sehe sich jedoch auch in ihrer Auffassung gestärkt, dass die geplanten Synergien sich kaum vor 2021 realisieren lassen dürften.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Börsenplätze Commerzbank-Aktie: