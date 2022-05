Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (12.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Nach schwachen Zahlen habe sich der Abwärtstrend beim Kurs der Coinbase-Aktie diese Woche noch mal beschleunigt. Ein weiterer Rückschlag Cathie Wood. Schließlich sei die Aktie in den von ihr geführten Ark-Fonds derzeit die zehntgrößte Position. Das Wood-Team habe auf die aktuelle Entwicklung erwartungsgemäß reagiert.Schon bei Teladoc habe Wood zuletzt im Crash zugegriffen. Gestern hätten Wood und Co dann auch bei Coinbase nachgekauft - für 29,4 Millionen Dollar. Der durchschnittliche Kaufkurs dürfte damit allerdings immer noch bei mehr als 260 Dollar je Aktie liegen. Zuletzt sei die Coinbase-Aktie um die 50 Dollar gehandelt worden.Coinbase habe diese Woche für das erste Quartal einen Nettoverlust von 430 Millionen Dollar gemeldet. Im Vorjahreszeitraum seien es noch 771 Millionen Gewinn gewesen. Das Handelsvolumen auf der Plattform für Kryptowährungen habe um 44 Prozent nachgelassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Coinbase-Aktie: