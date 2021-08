Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (09.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Coinbase Custody, die auf Krypto-Verwahrlösungen spezialisierte Sparte des US-Kryptobörsenbetreibers, habe einen neuen, prominenten Kunden: Das Unternehmen werde künftig die Celo-Token der Deutschen Telekom aufbewahren. Zuvor habe die BaFin den Weg dafür geebnet.Die Deutsche Telekom habe sich im April dem öffentlichen Blockchain-Netzwerk Celo angeschlossen, das dezentrale Finanzdienstleitungen anbiete. Im Zuge dessen habe der Bonner Konzern nicht nur selbst in Celo-Token investiert, sondern betreibe über die Tochter T-Systems MMS auch die Infrastruktur. Zur sicheren Verwahrung setze die Deutsche Telekom nun auf die Dienste von Coinbase.Neben der Möglichkeit, durch das Staking von Celo-Vermögenswerten zur Sicherung der Blockchain beizutragen, sei die Sicherheit der Cold-Storage-Funktion von Coinbase Custody ein wichtiger Faktor für die Entscheidung der Deutschen Telekom gewesen, ihre Celo Token bei Coinbase zu verwahren. Das Unternehmen bewahre die Krypto-Bestände der Kunden in separaten Offline-Wallets auf und gelte als einer der größten und vertrauenswürdigsten Verwahrer digitaler Vermögenswerte weltweit.Erst im Juni habe Coinbase als erster Unternehmen in der EU eine Kryptohandels- und -verwahrlizenz von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.