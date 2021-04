NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (20.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mega-IPO von der letzten Woche, Coinbase, werde am Markt weiterhin heiß diskutiert. Der Börsenwert betrage 66 Mrd. USD. Die Analystin Lisa Ellis von MoffettNathanson sehe das Kursziel für die Coinbase-Aktie bei 600 USD. Das sei nämlich der Player, der vom Kryptoboom am meisten profitieren werde. Im kommenden Jahr dürfte der Kryptomarkt einbrechen. Der Crash dürfte aber von kurzer Dauer sein und 2023 werde es dann wieder kräftig nach oben gehen. Es gebe einen Analysten, der noch bullischer sei und das Kursziel für die Coinbase-Aktie bei 650 USD sehe. Die Experten von "Der Aktionär" setzen das Kauflimit bei 200 Euro. Nach dem IPO-Hype dürfte es nämlich wahrscheinlich zu einem Dip kommen und bei 200 Euro kann man dann die Coinbase-Aktie kaufen, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Coinbase-Aktie:XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:267,50 EUR -2,01% (20.04.2021, 15:40)