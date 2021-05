Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (12.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach anfänglichen Verlusten habe die Coinbase-Aktie am Dienstag ein starkes Comeback hingelegt und den US-Handel mehr als drei Prozent höher beendet. Am Mittwoch gehe es zunächst weiter aufwärts. Dabei würden auch die endgültigen Q1-Zahlen am Donnerstag (13. Mai) ihre Schatten vorauswerfen.Dass das erste Quartal dank der Rekordjagd bei Bitcoin und Co hervorragend gelaufen sei, stehe bereits seit dem 6. April fest. Damals habe Coinbase auf Grundlage vorläufiger Daten eine Verzehnfachung des Umsatzes auf 1,8 Milliarden Dollar und einen Anstieg des Nettogewinns auf 730 bis zu 800 Millionen Dollar gemeldet - nach 32 Millionen im Vorjahreszeitraum.Spannend werde daher vor allem, wie das Management nach dem starken Jahresauftakt die Lage für das zweite Quartal und das Gesamtjahr bewerte. Denn bislang sei nur eine vergleichsweise vage Prognose für die Entwicklung der Nutzerzahlen, der Kosten und der Umsätze mit institutionellen Kunden bereitgestellt worden.Das Feedback der Experten sei im Vorfeld uneinheitlich: Oppenheimer-Analyst Owen Lau habe zu Wochenbeginn eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 434 Dollar ausgesprochen und dabei auf das "signifikante Ergebnispotenzial" des Kryptobörsen-Betreibers verwiesen. Gleichzeitig habe er jedoch zumindest auf kurze Sicht vor anhaltend hoher Volatilität gewarnt.Nach Daten von Bloomberg würden derzeit insgesamt sieben Analysten zum Kauf der Coinbase-Aktie und drei zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gebe es keine. Das Konsensziel für die nächsten zwölf Monate liege bei 437,80 Dollar und signalisiere rund 44 Prozent Aufwärtspotenzial - wobei die Spanne der Kursziele von 250 bis 650 Dollar recht groß sei.Nach dem fulminanten Börsendebüt Mitte April habe die Coinbase-Aktie ihre anfänglichen Gewinne fast vollständig wieder abgegeben müssen. Das Kauflimit des "Aktionär" bei 200 Euro sei dabei allerdings noch nicht ausgelöst worden. Zwar gehe es aktuell wieder bergauf, die Volatilität dürfte kurzfristig aber hoch bleiben.Mutige Anleger legen sich auf die Lauer, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Coinbase-Aktie. (Analyse vom 12.05.2021)