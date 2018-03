Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich im Laufe des Tages die Märkte mit der Ankündigung von geplanten Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea zunächst weiter erholten, überschattete der Rücktritt von Gary Cohn, dem führenden Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, diese Nachrichten und schürte die Ängste vor einem protektionistischen Handelskurs der USA, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Cohn dürfte sich wohl vehement gegen die von der US-Regierung geplanten Strafzölle auf Stahl und Aluminium ausgesprochen haben. Während die Märkte in den USA noch leicht im Plus geschlossen hätten (S&P 500 +0,26%, Dow Jones +0,04%), sei es zu einem negativen Handelsstart in Asien (Nikkei 225 -0,75%, TOPIX -0,69%) gekommen. Auch in Europa dürfte laut vorbörslichen Indikatoren der Auftakt des Handelstages negativ ausfallen. Futures-Kontrakte auf den S&P 500 seien nach dem Rücktritt Cohens bis zu 1,6% gefallen.



WTI Crude Oil sei um 0,8% in Antizipation der Veröffentlichung der US-Lagerbestandszahlen gefallen. (07.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.