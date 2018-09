Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

38,55 Euro +0,29% (03.09.2018, 11:46)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

USD 44,57 (31.08.2018)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (03.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von Independent Research:Lars Lusebrink und Markus Rießelmann, Aktienanalysten von Independent Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO).Der Konzern möchte die britische Kaffeehauskette Costa (hinter Starbucks die Nummer 2 weltweit mit 3.821 Filialen (davon 63% in Großbritannien); Umsatz Gj. 2017: 1,7 Mrd. USD; EBITDA: 312 Mio. USD) für 5,1 Mrd. USD übernehmen. Der Finanzierung des Kaufpreises solle aus vorhandenen Barmitteln (per 29.06.2018: 7,98 Mrd. USD) geleistet werden und stelle kein Problem dar (Coca-Cola verfüge über hohe Investmentgrade-Ratings). Die auf den ersten Blick ambitionierte Bewertung (EV/EBITDA Gj. 2017: 16,4; vergleichbare Transaktionen: 12,0) der Transaktion (Abschluss in der ersten Jahreshälfte 2019 erwartet) relativiere sich vor dem Hintergrund der Wachstumsraten von Costa (Umsatz 2014-2018: CAGR: 12,5%; zum Vergleich Coca-Cola 2016 und 2017 (organisch): jeweils 3%).Die Übernahme füge sich nahtlos in die Strategie des seit Mai 2017 amtierenden CEO James Quincey ein, der verstärkt auf Produkte außerhalb des klassischen Limonadengeschäfts (kaum Wachstum in westlichen Märkten wegen des hohen Zuckergehalts) setze. Der globale Kaffee- und Teemarkt (laut Coca-Cola Marktvolumen von rund 570 Mrd. USD) sei wachstumsstark und margenträchtig, jedoch auch hart umkämpft. Dies belege die Konsolidierung der vergangenen Jahre (Nestlé habe im Mai 2018 das Handelsgeschäft von Starbucks gekauft; JAB verstärke das Portfolio (u.a. Jacobs Douwe Egberts) Ende 2015 mit dem Kauf des direkten amerikanischen Nespresso-Konkurrenten Keurig Green Mountain).Alles in allem würden die Analysten die Transaktion (leichter positiver EPS-Beitrag im ersten Jahr nach Abschluss) wegen der skalierbaren Plattform in einem attraktiven Segment des Getränkemarktes positiv werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:38,59 Euro +0,18% (03.09.2018, 11:32)