NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

42,32 USD 0,00% (28.03.2017, 15:41)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (28.03.2017/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Getränkeriesen Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) zu halten.Die gestiegenen Rohstoffpreise würden die Chance bieten, die Deflation im europäischen Lebensmittelhandel zu beenden. Allerdings werde dieser Effekt basisbedingt ohne weitere Steigerungen nur bis Ende Q3 anhalten. Hinzu komme ein struktureller Effekt: Die Hypermarkets, die erfolgreichste Vertriebsform der vergangenen 40 Jahre, sehe sich wachsender Konkurrenz von Online-Händlern, kleineren Supermärkten sowie Discountern ausgesetzt, besonders in Großbritannien und den USA. Der Wettbewerb dürfte die Margen vieler Markenartikel unter Druck setzen, da der Handel die Kosten der Rabattaktionen über niedrigere Bezugspreise an die Hersteller weitergebe. Wegen teils schwacher Nachfrage und Margendruck bleibe der US-Markt schwierig.Die Coca-Cola-Aktie ist daher vorerst nur Haltepositionen, so Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB. Das Kursziel laute 43 USD. Für den Nahrungsmittelsektor bleibe der Analyst bei seiner neutralen Einschätzung. (Analyse vom 27.03.2017)