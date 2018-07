Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von Analyst Jürgen Graf von der LBBW:Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) von 46 auf 47,50 USD.Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten in Summe eine gute Performance gezeigt. So sei zwarder Umsatz auf Grund von Konzernveränderungen um 8% gesunken, auf vergleichbarer Basis sei er allerdings um 5% gestiegen, wobei dieses Plus sowohl aus einem Volumenwachstum als auch einem besseren Preismix resultiert habe. Insbesondere neue Versionen der Diät-Limonade seien gut bei den Kunden angekommen. Der berichtete Gewinn je Aktie habe bei 0,53 USD (plus 70%) gelegen, während der vergleichbare Gewinn je Aktie mit 0,61 USD um 3% gestiegen sei. Beim Ausblick für 2018 erwarte das Unternehmen nun ein organisches Umsatzwachstum von zumindest 4%. Währungs- und strukturbereinigt solle das operative Ergebnis zumindest um 9% (bisher 8 bis 9%) zulegen, während der Gewinn je Aktie, ausgehend von 1,91 USD im Jahr 2017, weiterhin mit plus 8 bis 10 % erwartet werde. Damit habe der Konzern das Tal durchschritten und Graf erwarte weitere Verbesserungen.Die Bewertung der Coca-Cola Aktie erscheine im aktualisierten Peer Group-Vergleich angesichts der nun wieder besseren Ergebnisaussichten angemessen und auch das DCF-Modell zeige eine faire Bewertung an. Trotz der weiterhin strukturell vorhandenen Belastungen (insbesondere zunehmende Abkehr der Konsumenten von zuckerhaltigen Getränken) sehe Graf auf Grund der guten Marktpositionierung wie auch der neuen Produkte nun wieder leichtes Kurspotenzial. Zusätzlich unterstütze die Dividendenrendite von rund 3,5% wie auch der Aktienrückkauf von netto 1 Mrd. USD den Aktienkurs.Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Coca-Cola-Aktie mit einem leicht erhöhten Kursziel von 47,5USD (alt: 46 USD) bekräftigt. Als größtes Anlagerisiko sehe er neben dem Risiko eines noch stärkeren Gesundheitsfokus der Konsumenten vor allem eine globale Konjunkturabschwächung. (Analyse vom 25.07.2018)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:39,75 Euro +3,76% (25.07.2018, 16:24)