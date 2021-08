Die Verschiebung des Börsengangs spiegle die Unsicherheit bei chinesischen Tech-Unternehmen wider.



"Der Aktionär" wird die weitere Entwicklung bei Cloud Village beobachten und eine Bewertung abgeben, sollten die IPO-Pläne wieder verfolgt werden, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 09.08.2021)



Cloud Village, der Betreiber von Chinas zweitgrößter Musik-Streaming-Plattform NetEase Cloud Music, wurde im Februar 2016 auf den Cayman Islands gegründet und betreibt NetEase Cloud Music seit Oktober 2016 eigenständig. Im Jahr 2020 hatte die Plattform 180 Millionen monatlich aktive Nutzer. (09.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der chinesische NetEase-Konzern verschiebt laut Medienberichten den geplanten Hongkonger Börsengang von Cloud Village, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Das Unternehmen gelte als Profiteur des Vorgehens chinesischer Behörden gegen den Wettbewerber Tencent. Ganz abgesagt sei das IPO allerdings nicht, vielmehr solle ein günstigeres Marktumfeld abgewartet werden.Wie "Bloomberg" und "International Financing Review" berichten würden, stelle Cloud Village sein IPO vorerst auf unbestimmte Zeit zurück. Die Hoffnung, dass das Unternehmen vor der Wahl in Hongkong an die Börse gehe und von dem Verbot von Exklusiv-Deals für Tencent Music profitieren würde, sei damit nicht aufgegangen.