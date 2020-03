NYSE-Aktienkurs Clorox-Aktie:

162,33 USD -4,17% (12.02.2020, 17:46)



ISIN Clorox-Aktie:

US1890541097



WKN Clorox-Aktie:

856678



NYSE Ticker-Symbol Clorox-Aktie:

CLX



Ticker-Symbol Clorox-Aktie Deutschland:

CXX



Kurzprofil Clorox Company:



Die Clorox Company (ISIN: US1890541097, WKN: 856678, NYSE-Symbol: CLX, Ticker-Symbol Deutschland: CXX) ist ein Haushaltswaren- und Chemieunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Hauptsitz in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Das Unternehmen ist v.a. für die Marke des Bleichmittels Clorox bekannt. (12.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Clorox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Haushaltswaren- und Chemieunternehmens Clorox Company (ISIN: US1890541097, WKN: 856678, NYSE-Symbol: CLX, Ticker-Symbol Deutschland: CXX) unter die Lupe.Clorox profitiere direkt von der Panik infolge der Coronavirus-Epidemie. Die Aktie sei zwar nicht mehr günstig bewertet, aber man müsse sehe, was die aktuelle Krise in den Köpfen verändern werde. Gut möglich, dass die Menschen ihre Gewohnheiten so ändern würden (z.B. in Bezug auf Hygiene), dass die Nachfrage nach Putz- und Desinfektionsmitteln nachhaltig steige. Und davon würde natürlich u.a. auch Clorox langfristig profitieren, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.03.2020)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Clorox-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clorox-Aktie:146,68 EUR -2,37% (12.02.2020, 17:46)