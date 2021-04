NASDAQ-Aktienkurs Clean Energy Fuels-Aktie:

Kurzprofil Clean Energy Fuels:



Clean Energy Fuels (ISIN: US1844991018, WKN: A0MRJL, Ticker Symbol: WIQ, NASDAQ-Symbol: CLNE) mit Sitz in Newport Beach, Kalifornien, bietet Erdgas als alternativen Kraftstoff für Fahrzeugflotten und verwandte Betankungslösungen an, hauptsächlich in den USA und Kanada. (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Clean Energy Fuels-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Clean Energy Fuels-Aktie (ISIN: US1844991018, WKN: A0MRJL, Ticker Symbol: WIQ, NASDAQ-Symbol: CLNE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe zunächst positive Analystenstimmen nach einem Deal mit Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) gegeben. Amazon steige ein. Der Wert von Clean Energy Fuels sei nach einem Downgrade vom Analysehaus Raymond James jedoch eingebrochen. Der Experte von "Der Aktionär" hatte eine bessere Einschätzung - er dachte, dass es hier durchaus was gehen könnte. Die Clean Energy Fuels-Aktie hat gestern 20% verloren, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Clean Energy Fuels-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clean Energy Fuels-Aktie:8,20 EUR +5,81% (21.04.2021, 11:18)