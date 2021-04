NASDAQ-Aktienkurs Clean Energy Fuels-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Clean Energy Fuels-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Clean Energy Fuels-Aktie (ISIN: US1844991018, WKN: A0MRJL, Ticker Symbol: WIQ, NASDAQ-Symbol: CLNE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Clean Energy Fuels habe gestern einen Deal mit Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) geschlossen. Die Analysten seien hier begeistert und sehr bullisch. Die Kursziele würden von 20 bis 28 USD auf Sicht der nächsten zwölf Monate reichen. Zwischen November und Februar habe man bei dem Wert einen Anstieg um das Zehnfache beobachtet. Jetzt habe das Papier konsolidiert. So ein Deal mit Amazon könnte der Auslöser sein - man könnte bei dem Titel neue Aufwärtsimpulse sehen. Anleger können darauf spekulieren und bei der Clean Energy Fuels-Aktie durchaus mal eine kleine Position aufmachen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Clean Energy Fuels-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clean Energy Fuels-Aktie:9,70 EUR -1,52% (20.04.2021, 12:29)